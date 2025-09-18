Peter Sitter – 90 let

Prihodnjo nedeljo, 21. septembra, bo Peter Sitter iz Želuč prelistal 90. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec se je izučil za krojaškega mojstra, pozneje pa se je zaposlil pri avstrijski pošti in bil pismonoša z vsem srcem, pri ljudeh pa zelo priljubljen in spoštovan. Slavljenec pa je bil tudi velik kulturnik. Deset let je predsedoval bilčovški »Bilki«, pel pa je domala pri vseh zborih »Bilke« ter pri domačem cerkvenem zboru. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači, SPD »Bilka« in prijatelji.