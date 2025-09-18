Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Peter Sitter
Peter Sitter – 90 let

18.9.2025 Želuče Selkach Novice

Prihodnjo nedeljo, 21. septembra, bo Peter Sitter iz Želuč prelistal 90. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec se je izučil za krojaškega mojstra, pozneje pa se je zaposlil pri avstrijski pošti in bil pismonoša z vsem srcem, pri ljudeh pa zelo priljubljen in spoštovan. Slavljenec pa je bil tudi velik kulturnik. Deset let je predsedoval bilčovški »Bilki«, pel pa je domala pri vseh zborih »Bilke« ter pri domačem cerkvenem zboru. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači, SPD »Bilka« in prijatelji. 

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt