Osebni praznik žlahtnih dvojčic

Prihodnja nedelja, 10. avgust, bo za Bunčkovi dvojčici Rozko Polesnig iz Vogrč in Marijo Wautsche, katere dom je postala Mač­kova kmetija na Letini, še posebej prazničen dan: prelistali bosta 80. list svoje bogate življenjske knjige. Ob visokem osebnem prazniku prisrčno čestitajo otroci z družinami, sorodniki, SJK, EL Pliberk, Regi Bistrica pri Pliberku ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Dragi slavljenki, ostanita še naprej ljubi domačinki z zlatim srcem. Bog vaju živi!