Osebni praznik žlahtne mame in babice 

V Podjuni pri Globasnici ta petek praznuje svoj 75. rojstni dan Anna Gutovnik. Iz vsega srca ji čestitajo vsi domači, še posebej vnuki in vnukinje, katerim je babičin dom vedno odprt in topel kraj. Voščilom se pridružujeta tudi vaška skupnost Podjuna in Društvo upokojencev Podjuna, kjer slavljenka vedno z veseljem preživlja čas in se udeležuje prijetnih izletov. Prav tako se voščilu, povezanemu z najboljšimi željami, pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.