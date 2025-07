Osebni praznik žlahtne kmetice 

Prihodnjo soboto, 19. julija, bo Ančka Writz iz Štebna pri Globasnici prelistala 70. list svoje življenjske knjige. Slavljenka izhaja s Kukčeve domačije na Bistrici pod Matjaževo Peco, Grožarjeva kmetija v Štebnu pa je postala njena nova domačija. Slavljenko poznamo kot kmetico z vsem srcem, prav tako pa je vrsto let pridno pomagala pri organizaciji kmečkega plesa. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in osebnega zadovoljstva vsi domači, SJK in EL Globasnica.