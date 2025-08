Minulo nedeljo, 3. avgusta, je praznovala 45. rojstni dan priljubljena gostilničarka na Borovnici Carmen Rakuschek. Simpatični slavljenki, katere gostišče je v času, ko je vedno manj dobrih gostiln, pravi žegen za selsko občino in okolico, ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači, hišni gostje ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije in zadovoljstva. Draga Carmen, Bog te živi in na obilico uspešnih let!