V nedeljo, 13. aprila, je v Kortah praznovala 85-letnico Marija Smrtnik. Prisrčno so ji čestitali in izrekli vse najboljše vsi domači, Kapelška lista EL in SJK. Želeli so ji obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva, Smrtnikovi fantje pa so ji za osebni praznik čestitali tudi, kot se pač zanje spodobi, z lepo domačo pesmijo.