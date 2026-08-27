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Sabina Buchwald
Osebni praznik Rešetarjevih deklet

27.8.2026 Libuče Loibach Novice

Ta teden praznujeta rojstni dan kar dve hčerki Rešetarjeve rodbine iz Doba pri Pliberku: v sredo, 26. avgusta, bo prelistala 75. list svoje življenjske knjige Sabina Buchwald, roj. Mesner iz Nonče vasi, v petek, 28. avgusta, pa bo praznovala 69. rojstni dan njena sestra Zalka, por. Mandl iz Libuč, ki bo oktobra letos z možem Jurijem Mandlom obhajala tudi zlato poroko. Obe slavljenki poznamo kot zelo simpatični materi ter dolgoletni in zelo aktivni pevki, tako pri zboru Podjuna kakor tudi na cerkvenem področju. Ob osebnih jubilejih jima prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in ustvarjalne energije vsi domači, pevske kolegice in kolegi, matjaževci, EL Pliberk ter prijatelji in dobri znanci.    

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