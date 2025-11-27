Novice logo
Sigi Torta
Osebni praznik prijatelja Slovencev

27.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice

V ponedeljek, 1. decembra, bo praznoval 60. rojstni dan Sigi Torta, ki ga odlikuje izredno duhovit humor in velja za steber pri društvu Celovški mestni sodniki ter pri priljubljeni pustni prireditvi Klagenfurter Stadtgerücht. Prihaja iz Zgornje Koroške in dela v Izobraževalni direkciji. Kot protestant velja še posebej tudi za odkritega prijatelja Slovenije in slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije ter osebnega zadovoljstva prijatelji in dobri znanci, njim pa se pridružuje tudi prijatelj Janko. Dragi Sigi, Bog te živi in obilo veselih trenutkov na raznih rajžah.

