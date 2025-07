Osebni praznik Podnarjevega Foltija  

Minuli torek, 15. julija, je pri Podnarju v Podnu pri Slovenjem Plajberku Folti Waldhauser st. praznoval 75. rojstni dan. V svojih mladostnih letih je bil slavljenec odličen nogometaš ter sakovec prve ure, vse življenje pa je pevec z lepim glasom, prav tako pa kmet in gostilničar, pri katerem vsi gostje uživajo v pristni domači družbi. Nenazadnje pa se pri Podnarju odvija tudi priljubljeno petje pod lipo. Ob osebnem prazniku prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači, VS Borovlje in SJK.