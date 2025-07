V četrtek, 10. julija, praznuje Roman Roblek, osrednji tajnik Slovenske gospodarske zveze na Koroškem (SGZ), 35. rojstni dan. Slavljencu ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva na nadaljnji življenjski poti sotrudniki ter prijatelji in dobri znanci. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo vsi domači.