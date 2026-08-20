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Milica Konzilia
Osebni praznik Milice Konzilia

20.8.2026 Šentvid v Podjuni St. Veit im Jauntal Novice

Bila je med drugimi maturanti Slovenske gimnazije, njen oče Andrej Mičej je bil legendarni slepi organist v Šentvidu v Podjuni in prvi pevovodja zbora Danica. Pri Danici ter cerkvenem zboru je vrsto let pela tudi sama, prav tako se je dolga leta udejstvovala v domačem farnem svetu. Sreda, 19. avgust, pa je bil za Milico Konzilia iz Šentvida v Podjuni še posebej prazničen dan: prelistala je 80. list svoje bogate življenjske knjige. Ob osebnem prazniku prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in božjega blagoslova vsi domači, prijatelji in dobri znanci ter GWL Škocjan.

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