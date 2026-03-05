Osebni praznik Milana Blažeja

Slavljenca Milana Blažeja poznamo kot moža, ki jemlje delo in odgovornost zelo resno, hkrati pa je družinski oče z vsem srcem. To je dokazal še posebej kot dolgoletni vodja Mohorjeve tiskarne. Prav tako mu je zelo pri srcu SAK, ki mu že desetletja služi kot vešč in zanesljiv blagajnik. Nenazadnje pa mu je kot dolgoletnemu občinskemu svetniku zelo pri srcu samostojno gibanje. Ob 70. rojstnem dnevu mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije in zadovoljstva vsi domači, EL Galicija, deželna EL ter prijatelji in znanci.