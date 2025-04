V petek, 25. aprila, obhaja 70. rojstni dan ustanovna ravnateljica Mohorjeve ljudske šole Marica Hartmann iz Celovca. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva Mihaela in Bettina, Simona in Adrijan, Katarina in Markus, Natalija in Martin ter vnukinja Lija (na sliki), ki pošilja svoji babi tisoč poljubčkov. Čestitkam se pridružuje vsa žlahta od blizu in daleč.