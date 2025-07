Osebni praznik Leni Ogris

Poznamo jo kot zelo agilno in simpatično članico SPD Radiše ter radiškega farnega sveta. Minuli ponedeljek, 28. julij, pa je bil za Leni Ogris iz Tuc pri Radišah še posebej prazničen dan: obhajala je 65. življenjski jubilej. Ob osebnem prazniku ji po tej poti prisrčno čestitajo družina, sorodniki, farni svet, SPD Radiše. Želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in zadovoljstva. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.