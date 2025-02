V sredo, 26. februarja, je praznovala 75. rojstni dan Lenčka Budin iz Šmihela pri Pliberku. Upokojeni glavnošolski učiteljici in bivši dolgoletni tajnici KPD Šmihel prisrčno čestitajo in želijo vse najboljše, posebno pa zdravja in osebnega zadovoljstva vsi domači ter REgi Bistrica pri Pliberku.