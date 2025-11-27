Osebni praznik Lebnove Leni

Prihodnji petek, 28. november, bo za Magdaleno Isopp, Lebnovo Leni, še posebno prazničen dan – prelistala bo 75. list v svoji življenjski knjigi. Slavljenka, ki se je kmalu po obisku Slovenske gimnazije poročila na Lebnovo domačijo v Gorinčičah pri Šentjakobu in postala leta 2013 po nenadni smrti svojega moža Tonija Isoppa vse prerano vdova, ni bila samo vsa leta kmetica z vsem srcem, temveč je tudi zvesta cerkvena pevka, prav tako pa angažirana tajnica društva upokojencev Šentjakob v Rožu. Ob osebnem prazniku ji prisrčno čestitajo njeni ljubljeni otroci Mirko, Toni, Marko in Magdi, vnukinje Maja, Lorena in Lina, vnuk Dejan in pravnukinja Lea ter sorodniki, prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.