Osebni praznik krškega škofa

Še posebej veseli so bili slovenski pripadniki in pripadnice krške škofije, neglede na to, da ga je v glavnem zelo spoštljivo sprejel tudi večinski narod. Jože Marketz zna nagovoriti ljudi v duhu pristne krščanske ljubezni. Odlikujejo ga izrazit socialni čut, odprtost in blagodejna preprostost. Prepiranje in razhajanje mu je tuje, povezovanje in premagovanje konfliktov toliko bolj pri srcu. Hkrati se zaveda, da so še posebej potrebni pomoči in podpore šibki ter ponižani. Kar velja tudi za ljudi, ki živijo ob družbenem robu, nenazadnje pa tudi za slovensko narodno skupnost, ki je izpostavljena asimilacijskemu pritisku. In ki si lahko samo želi, da bo sin šentlipške fare še dolgo na čelu krške škofije.