Osebni praznik Kriste Vogl

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Slovenski tednik za Koroško
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Minuli torek, 20. oktobra, je obhajala 65. rojstni dan Krista Vogl iz Štebna pri Globasnici. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva vsi domači, prijatelji in dobri znanci.
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