Osebni praznik Jožeta Wakouniga

V Mlinčah pri Kovaču je zagledal luč sveta in si v Kotmari vasi ustvaril lasten dom ter družino. Velja za odličnega vodiča, posebej še skozi Rim, njegova razgledanost in znanje sta naravnost fenomenalni, z njima bi se gotovo uveljavil tudi v oddajah, kot je to Millionenshow. Predvsem pa je Jože Wakounig odličen poznavalec svetovne zgodovine ter zgodovine slovenskega naroda, hkrati pa se je vse življenje javno prizadeval za enakopravnost in dobrobit slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To mdr. kot dolgoletni občinski svetnik v Kotmari vasi, prav tako pa kot odbornik in predsednik NSKS ter kot publicist in nekdanji glavni urednik Našega tednika. V petek, 4. septembra, bo bivši profesor latinščine in grščine ter ravnatelj Slovenske gimnazije obhajal 85. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva otroci z družinami, sorodniki, KL-Kotmirška enotna lista, deželna EL ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.

