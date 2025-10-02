Novice logo
Michaela Travnik
Osebni praznik hčerke in očeta

2.10.2025

Poznamo jo kot navdušeno članico tamburaške skupine Tamika iz Železne Kaple, prav tako kot vestno in priljubljeno učiteljico na zasebni ljudski šoli celovške Mohorjeve. Minuli petek, 26. septembra, pa je bil za Michaelo Travnik iz Celovca še posebej prazničen dan: obhajala je 55. rojstni dan. Tri dni pozneje, v nedeljo, 28. septembra, pa je praznoval rojstni dan tudi njen oče Miha Travnik iz Malčap, ki je prelistal 76. list svoje življenjske knjige. Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in prijateljice. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo dobri znanci od blizu in daleč. 

