Poznamo ga kot bivšega dolgoletnega sodelavca in poslovodjo Posojilnice Podjuna ter organista in vodjo cerkvenega zbora na Djekšah. Prav tako mu je zelo pri srcu velikovška Lipa, kateri stoji ob strani s svojim lepim pevskim glasom. V sredo, 30. julija, je Hanzej Karner obhajal 65. rojstni dan. Ob tem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in sreče vsi domači, SJK ter prijatelji in dobri znanci.