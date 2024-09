Izhaja iz znane Božičeve družine v Dobu, kjer prizadevanje za slovensko kulturo ter narodno in občinsko politiko s posebnim čutom za gospodarstvo že vsa leta pišejo z zlatimi črkami. Že Jurij Trampusch, praded glavnega urednika Novic Sebastjana Trampuscha, je bil občinski politik nekdanje občine Blato. Legendaren je bil tudi mestni svetnik Stefan Trampusch, brat Sebastjanovega deda Marka, medtem ko je Sebastjanov oče Marko Trampusch aktualni vodja pliberške EL. Marku in ženi Kristine, roj. Hudobnik, so se poleg najstarejšega sina Sebastjana rodili še sinovi Matej, Marko in Daniel. Tako pravzaprav ni čuda, da si je že od rane mladosti začel prizadevati tudi Sebastjan Trampusch za ohranitev slovenske narodne skupnosti ter njenega jezika in kulture. Civilno službo je opravil pri Katoliški mladini, kot študent je predsedoval Klubu slovenskih študentk in študentov na Koroškem, nato pa je bil izvoljen tudi za častnega predsednika, v domačem društvu SPD »Edinost Pliberk« je več let vodil tajniške posle in je sedaj namestnik tajnika, zelo mu je bila pri srcu Mlada EL, ki je v njegovem času izvedla med drugim odmeven projekt »Trava«. In še bi lahko naštevali

Kolegi so svojemu šefu za rojstni dan podarili edinstven usnjen pas, ki ga je ustvaril Pliberčan Fritz Potočnik.

Predvsem pa je Sebastjanu Trampuschu pri srcu novinarstvo. Nekaj časa je vodil Pliberški časopis, leta 2013 pa ga je tedanji glavni urednik Novic Peter Ošlak povabil, da naj začne objavljati prispevke tudi v osrednjem tedniku koroških Slovenk in Slovencev. Svoje prve prispevke je kot Dobljan namenil predvsem odbojkarskemu klubu Aich/Dob. Nato se je krog njegovega novinarskega dela vedno bolj širil – dokler ni leta 2020 postal glavni urednik Novic. Danes vodi časopis umirjeno in z izostreno novinarsko preciznostjo ter tehnično sposobnostjo in spretnostjo. Pod njegovim vodstvom so Novice končno uresničile tudi svojo spletno stran in postale aktivne na socialnih omrežjih. Hkrati pa odlikuje glavnega urednika Sebastjana Trampuscha izostren socialni čut ter kolegialnost.

V nedeljo, 29. septembra, obhaja 40. rojstni dan. Bog te živi ter obilo zdravja, novinarskega veselja in osebne sreče!