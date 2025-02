V sredo, 19. februarja, je praznovala 70. rojstni dan Gerti Schorli iz Bele pri Železni Kapli. Prisrčno čestitajo in želijo vse najboljše, posebno pa zdravja in osebnega zadovoljstva mož Albert, hčerke Katja in Kerstin z družino, vnukinje Michelle, Nina in Viktoria pa pošiljajo trikrat 70. poljubčkov.