Osebni praznik Erike Wrolich

V ponedeljek, 7. aprila, je praznovala 70-letnico zagnana, angažirana in strastna kulturna delavka ter dolgoletna voditeljica tamburaškega ansambla Erika Wrolich iz Loč. Za okrogli jubilej ji želimo naprej veliko zdravja in energije pri ustvarjanju, da bi ostala kulturi okoli Baškega jezera še dolga leta zvesta. Otroci Peter, Mirjam, Katarina in Barbara ter vnuki Manolo, Noa, Santiago, Milan, Inigo in Milena pa ji želijo še mnogo zdravih in sončnih dni v krogu najdražjih in da bi ostala še naprej tak močen steber družine.