Osebni praznik dobrega dušnega pastirja

Kje so tisti časi, ko je prišla iz vrst slovenske narodne skupnosti cela vrsta duhovnikov. Danes pa je slej ko prej žetev velika, delavcev pa skoraj ni več. Med tistimi, ki se še posebej požrtvovalno posvečajo ljudstvu, je šmihelski dušni pastir Slavko Thaler, ki poleg šmihelske fare oskrbuje tudi fare Globasnica, Šteben, Železna Kapla, Obirsko in Rebrca, poleg tega pa je administrator dobrolske dekanije. Minuli torek, 4. novembra, je Slavko Thaler obhajal 60. rojstni dan, za kar mu veljajo naše najiskrenejše čestitke. Želimo obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Hkrati pa mu velja iskrena zahvala za vso dragoceno dušno pastirstvo za blagor farank in faranov.