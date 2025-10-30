Novice logo
Berti Wassner
Osebni praznik bivšega selskega župana

30.10.2025 Šajda Zell-Schaida Novice

Minuli ponedeljek, 27. oktobra, je bivši dolgoletni selski župan Berti Wassner s Šajde obhajal 75. rojstni dan. Ob njegovem osebnem prazniku smo prejeli nasled­njo čestitko:

»Dragi slavljenec, naj bo vsak nov dan poln zdravja, sreče in prijetnih trenutkov. Še posebej Ti čestitajo vnuki Lukas, Lenja in Gregor, ki Ti dajejo energijo in prinašajo veliko nepozabnih spominov. Družina in vsi sorodniki Ti iz srca želijo obilo veselja, topline ter številna lepa doživetja v naravi in prijetne pohode v gore. Naj te spremljata sreča in ljubezen vseh, ki Te imajo radi.«

