Osebni praznik bivšega selskega župana

»Dragi slavljenec, naj bo vsak nov dan poln zdravja, sreče in prijetnih trenutkov. Še posebej Ti čestitajo vnuki Lukas, Lenja in Gregor, ki Ti dajejo energijo in prinašajo veliko nepozabnih spominov. Družina in vsi sorodniki Ti iz srca želijo obilo veselja, topline ter številna lepa doživetja v naravi in prijetne pohode v gore. Naj te spremljata sreča in ljubezen vseh, ki Te imajo radi.«