Osebni jubilej Zorke Pasterk

Vedno spet jo srečaš na raznih slovenskih prireditvah in zelo pozorno spremlja življenje ter dogajanja v slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Še prav posebej povezano se čuti s prireditvami in ekskurzijami, ki so povezane z narodnoosvobodilnem bojem ter bojem proti neofašizmu. Pred kratkim, v torek, 19. avgusta, pa je Zorka Pasterk iz Celovca bila v še posebno prazničnem razpoloženju: obhajala je 60. rojstni dan. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo hčerka Katarina in sin Dario, mama ter brat in sestra. Želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.