Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Zorka Pasterk
Osebni jubilej Zorke Pasterk

27.8.2025 Celovec Klagenfurt Novice

Vedno spet jo srečaš na raznih slovenskih prireditvah in zelo pozorno spremlja življenje ter dogajanja v slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Še prav posebej povezano se čuti s prireditvami in ekskurzijami, ki so povezane z narodnoosvobodilnem bojem ter bojem proti neofašizmu. Pred kratkim, v torek, 19. avgusta, pa je Zorka Pasterk iz Celovca bila v še posebno prazničnem razpoloženju: obhajala je 60. rojstni dan. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo hčerka Katarina in sin Dario, mama ter brat in sestra. Želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt