Osebni jubilej žene z zlatim srcem

Davidova družina v Šmihelu je bila v času nacizma predvidena za pregon z domače zemlje v tujino, z njo pa tudi otroci Dora, Janez, Mara in Justa. Smrt­na bolezen staršev je ta načrt preprečila, hči Mara pa je po smrti staršev živela pri Črčeju na Blatu. Pozneje se je izučila v trgovini Kušej v Šmihelu za trgovko in postala žena Milana Rutarja (1938–2020), s katerim je pomagala postaviti tudi temelje za podjetje Rutar. Maro Rutar poznamo kot ženo z izrazitim socialnim čutom in z zlatim srcem. Obiskovalci večjezičnega dobrolskega otroškega vrtca, pri katerem je bila vrsto let blagajničarka, jo imenujejo tudi »mama Mavrice«. Prav tako ji je kot zavedni koroški Slovenki zelo pri srcu dobrolsko kulturno društvo SPD Srce in je bila zelo priljubljena tudi pri sodelavcih, poleg tega pa je otrokom postala krstna oz. birmanska botra. Za 85. rojstni dan ji prisrčno čestitajo sestri Dora in Justa, sorodniki, »Mavrica« in Team Kramer. Draga slavljenka, Bog te živi, še na mnoga zadovoljna leta in iskrena hvala!