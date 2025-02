SAK je njegova velika ljubezen, zanj si aktivno prizadeva že vrsto let. Četrtek, 27. februarja, pa bo za Albina Waldhauserja iz Hodiš še posebno prazničen dan: obhajal bo 70. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije in sreče hčerka Michaela in sin Daniel z družinama ter vsa sakovska skupnost.