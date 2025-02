Minuli ponedeljek, 17. fe­bruarja, je dolgoletni direktor Posojilnice Bank Pliberk Joško Nachbar praznoval 70. rojstni dan. Slavljencu, ki je tudi že 50 let čehmošter in dolgoletni član pliberškega župnijskega sveta, prav tako pa skupaj z ženo Elfi mežnar na Humcu, prisrčno čestitajo in želijo vse najboljše vsi domači, EL Pliberk in SJK.