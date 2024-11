Pred kratkim je obhajal 40. rojstni dan Peter Oraže iz Sel. Vodju Mohorjeve tiskarne prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači, sorodniki ter prijatelji in dobri znanci. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL Sele.