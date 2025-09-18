Osebni jubilej velikega prijatelja Slovencev

Četrtek, 18. september, je za Reinharda Blaschitza iz Celovca še posebej prazničen dan: prelistal bo 70. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec s krčanjskimi koreninami je upokojeni ravnatelj Nove srednje šole pri uršulinkah v Celovcu, velja za legendo pri celovških mestnih sodnikih in celovškem pustu, zelo pri srcu pa so mu tudi Slovenija, koroški Slovenci ter njihov jezik in njihova kultura. Ob osebnem jubileju mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in zadovoljstva žena Sonja, hčerki Petra in Verena, sin Štefan, vnuki Lilli, Leni, Maxi, Greta, Moritz in Malina ter Janko in Sybille.