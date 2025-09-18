Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Reinharda Blaschitza
Osebni jubilej velikega prijatelja Slovencev

18.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice

Četrtek, 18. september, je za Reinharda Blaschitza iz Celovca še posebej prazničen dan: prelistal bo 70. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec s krčanjskimi koreninami je upokojeni ravnatelj Nove srednje šole pri uršulinkah v Celovcu, velja za legendo pri celovških mestnih sodnikih in celovškem pustu, zelo pri srcu pa so mu tudi Slovenija, koroški Slovenci ter njihov jezik in njihova kultura. Ob osebnem jubileju mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in zadovoljstva žena Sonja, hčerki Petra in Verena, sin Štefan, vnuki Lilli, Leni, Maxi, Greta, Moritz in Malina ter Janko in Sybille.  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt