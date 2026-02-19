Osebni jubilej »večnega mladeniča«

Bil je med drugim maturant Slovenske gimnazije, njegova mama Slavica je bila kulturna ustvarjalka v okviru SPD Dobrač in je marca 2020 umrla v 101. letu starosti, njen sin Robert Kropiunik pa je 12. februarja obhajal 83. rojstni dan in in je videti kot »večni mladenič«. Nič čuda, saj je mdr. imel kot pedagog vsa leta opravka z mladino, kot lahki atlet pa je bil devetkrat avstrijski in okoli sedemdesetkrat koroški prvak. SKS mu je za njegove zasluge podelila tudi Kugyjevo nagrado. Ob osebnem prazniku mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva družina ter prijatelji in dobri znanci.