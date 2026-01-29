Osebni jubilej Trklove gostilničarke

Poznamo jo kot vedno dobro razpoloženo, prijazno in veselo žensko. Prav tako je v skupini tistih žensk, ki so se pred leti usposobile v kuhanju pri odlični ter daleč preko koroških meja znani kuharici Sissy Sonnleitner. Ta skupina se še vedno srečava in se imenuje »Wilde Sissy«. Prihodnja sobota, 31. januar, pa bo za Fini Rakuschek, daleč preko selskih meja znane in priljubljene gostilničarke pri Trklu na Borovici, še posebej praznična: obhajala bo 70. rojstni dan. Ob jubileju slavljenki, ki je bila tudi zvesta članica medtem ukinjenega hranilnega društva Klub 26, poleg kuharskih kolegic prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva hišni gostje ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Na zdravje!