Tine Wast, p. d. Topliču
Osebni jubilej Tineta Wastla

13.11.2025 Lovanke Gablern Novice

Dobrolska občina in fara, prav tako pa slovenska narodna skupnost se imajo Tinetu Wastlu, p. d. Topliču v Lovankah, izredno veliko zahvaliti. Že v mladostnih letih je bil kot predstavnik dobrolske Farne mladine zelo uspešen, še prav posebej pa pozneje kot predsednik SPD Srce, dobrolski občinski svetnik ter predsednik Posojilnice Podjuna. Minuli ponedeljek, 10. november, pa je bil za prizadevnega kmeta Tineta Wastla še posebej prazničen dan: prelistal je 80. list svoje bogate življenjske knjige. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova ter zadovoljstva vsi domači, sorodniki, Team Kramer, SPD Srce, deželna EL, SJK ter dobri znanci od blizu in daleč.   

