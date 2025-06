Osebni jubilej Stropnikove Lojzke

Izhaja s Stropnikove domačije v Podkraju pod Matjaževo Peco. Njen mož je bil Tromšov Ernej (†2001) iz Zgornjih Libuč, s katerim sta si ustvarila dom na Bistrici pri Pliberku, sedaj ima svoj dom v Pliberku, minula sobota, 14. junij, pa je bila za Lojzko Steinbuch še posebej praznična: praznovala je 85. rojstni dan. Prisrčno ji čestitajo tudi po tej poti in ji želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva svakinja Tilka s hčerkama Martino in Claudijo ter prijatelji.