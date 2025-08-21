Osebni jubilej Mariana Schusterja

Na Marijinega vnebovzetja dan je praznoval okrogli življenjski jubilej Marian Schuster, ki v deželni bolnišnici v Beljaku skrbi za redno bogoslužje in za pastoralno oskrbo bolnikov in njihovih svojcev na poti do okrevanja, a tudi na težki in žalosti polni poti slovesa, kjer zlasti pri starejših ljudeh prav domača beseda odpre marsikatero srce. Vsi domači mu iskreno čestitajo in želijo čvrstega zdravja, da bi še dolgo deloval pod geslom: vzdržati in stati ob strani.