Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Marian Schuster
Osebni jubilej Mariana Schusterja

21.8.2025 Beljak Villach Novice

Na Marijinega vnebovzetja dan je praznoval okrogli življenjski jubilej Marian Schuster, ki v deželni bolnišnici v Beljaku skrbi za redno bogoslužje in za pastoralno oskrbo bolnikov in njihovih svojcev na poti do okrevanja, a tudi na težki in žalosti polni poti slovesa, kjer zlasti pri starejših ljudeh prav domača beseda odpre marsikatero srce. Vsi domači mu iskreno čestitajo in želijo čvrstega zdravja, da bi še dolgo deloval pod geslom: vzdržati in stati ob strani.

Bog Te živi, ad multos annos!

Čestitkam se pridružujejo rožeško Kulturno društvo (KD) Peter Markovič in domača farna skupnost.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt