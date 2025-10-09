Novice logo
Mirko Kunčič
Osebni jubilej legendarnega zadružnika

9.10.2025 Žihpolje Maria Rain Novice

Rojstni dom Mirka Kunčiča je bil pri Krofu v Spodnji Kneži in se je že v zgodnjih mladostnih letih poklicno vključil v slovensko zadružništvo, bil vrsto let njen revizor, dokler ni zaklučil svoje zadružne poti kot direktor Zveze Bank. Bil je tudi med ustanovnimi člani Slovenske gospodarske zveze (SGZ). Nedavno je Mirko Kunčič, ki si je za slovensko zadružništvo pridobil izredne zasluge, prelistal 90. list svoje življenjske knjige. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in zadovoljstva sorodniki, sin Richard z ženo Barbaro, vnuka Marko in Matija ter bivši bančni sodelavci in SGZ.    

