Osebni jubilej Hildi Wieser  

V torek, 12. avgusta, je Hildi Wieser iz Strugarij pri Slovenjem Plajberku obhajala 65. rojstni dan. Slavljenka je bila med pionirji Mohorjeve ljudske šole in je vrsto let bila tudi sodelavka Versko-pedagoškega inštituta (sedaj Katoliško-pedagoška visoka šola krške škofije), še prej pa tajnica SAK. Ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter zadovoljstva mož Vinko, sin Stefan in hčerka Anja, pet vnukov pa ji pošilja koš poljubčkov.