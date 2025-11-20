Osebni  jubilej Breznikarjeve Mici

75. list svoje življenjske knjige bo v nedeljo, 23. novembra, v Slovenjem Plajberku prelistala Marija Malle, p. d. Breznikarjeva Mici, dolgoletna farna odbornica plajberške fare. Slavljenko odlikujejo izredna gostoljubnost, prisrčnost in ljubezen do gorske kmetije in družine. Na domači kmetiji skrbi za številna opravila in za prijeten dom za vse.