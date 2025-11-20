Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Marija Malle, p. d. Breznikarjeva Mici
Osebni  jubilej Breznikarjeve Mici

20.11.2025 Slovenji Plajberk Windisch Bleiberg Novice

75. list svoje življenjske knjige bo v nedeljo, 23. novembra, v Slovenjem Plajberku prelistala Marija Malle, p. d. Breznikarjeva Mici, dolgoletna farna odbornica plajberške fare. Slavljenko odlikujejo izredna gostoljubnost, prisrčnost in ljubezen do gorske kmetije in družine. Na domači kmetiji skrbi za številna opravila in za prijeten dom za vse.

Slavljenki iz srca čestitajo mož Folti ter hčerke z družinami in ji po tej poti želijo vse najboljše,obilo zdravja, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva. Čestitkam se pridružujejo domačini, sorodniki ter prijatelji.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt