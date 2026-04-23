Sybille Mikula
Okrogli življenjski jubilej pevke pri Podjuni

23.4.2026 Pliberk Bleiburg Novice

Prihaja iz Hamburga, več kot 30 let je medtem z že rajnim možem Wolfgangom, potomcem Janka Mikule, živela na Dunaju, leta 2021 pa sta se zaljubila v Pliberk in kupila hišo. Hkrati se je Sybille Mikula zaljubila v slovenščino ter v kraje in deželo, kjer živijo Slovenke in Slovenci. Zato se je odločila, da se uči tudi slovensko, pri čemer ji je bil v veliko pomoč Jožko Hudl. Še posebej pa jo veseli, da so jo pevke in pevci mešanega zbora Podjuna-Pliberk z zborovodkinjo Anjo Kapun na čelu odprto sprejeli v svoje vrste. V četrtek, 23. aprila, praznuje Sybille Mikula 70. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, pevskega veselja, sreče in zadovoljstva pevske kolegice in kolegi  ter Janko.

