Okrogli življenjski jubilej Pepi Užnik

Minuli petek, 6. marec, je bil za Pepi Užnik iz Šentjanža v Rožu še posebej prazničen dan: obhajala je 80. rojstni dan. Samo dober mesec pozneje, 17. aprila, pa bo spet slavje, ko bosta Pepi in njen mož Erik, ki je svojo bodočo ženo vzljubil na akademskem plesu KDZ leta 1964, obhajala 60-letnico poroke. S svojim možem je pela tudi več kot 50 let pri MePZ Gallus, danes pa slavljenka uživa med drugim ob športnih uspehih vnukov Tima in Nikolaja. Za osebni praznik ji prisrčno čestitajo mož Erik, otroci Mirjam, Dominike in Daniel z družinami ter prijatelji. Želijo ji obilo zdravja, božjega blagoslova in zadovoljstva, sedem vnukov in sedem pravnukov pa ji pošilja 80 poljubč­kov.