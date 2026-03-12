Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Pepi Užnik
Okrogli življenjski jubilej Pepi Užnik

12.3.2026 Šentjanž v Rožu St. Johann im Rosental Novice

Minuli petek, 6. marec, je bil za Pepi Užnik iz Šentjanža v Rožu še posebej prazničen dan: obhajala je 80. rojstni dan. Samo dober mesec pozneje, 17. aprila, pa bo spet slavje, ko bosta Pepi in njen mož Erik, ki je svojo bodočo ženo vzljubil na akademskem plesu KDZ leta 1964, obhajala 60-letnico poroke. S svojim možem je pela tudi več kot 50 let pri MePZ Gallus, danes pa slavljenka uživa med drugim ob športnih uspehih vnukov Tima in Nikolaja. Za osebni praznik ji prisrčno čestitajo mož Erik, otroci Mirjam, Dominike in Daniel z družinami ter prijatelji. Želijo ji obilo zdravja, božjega blagoslova in zadovoljstva, sedem vnukov in sedem pravnukov pa ji pošilja 80 poljubč­kov.   

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt