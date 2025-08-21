Okrogli življenjski jubilej Milke Olip

V sredo, 20. avgusta, je Milka Olip iz Sel praznovala okroglo življenjsko obletnico – 70 let. Zavzeta kulturnica vso energijo vlaga v gledališko dejavnost za mlade pri domačem društvu in v široke dejavnosti inštituta Urban Jarnik, predvsem pa v dokumentacijo slovenskih ledinskih, hišnih in drugih slovenskih zemljepisnih imen, ki so ji velika srčna zadeva. Ob tem lepem življenjskem jubileju ji čestitajo sorodniki in prijatelji, društveniki KPD Planina, sodelavci in sodelavke KKZ in inštituta Urban Jarnik, vsi domači, predvsem pa vnuk Matej.