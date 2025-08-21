Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Milka Olip
Okrogli življenjski jubilej Milke Olip

21.8.2025 Sele Zell Pfarre Novice

V sredo, 20. avgusta, je Milka Olip iz Sel praznovala okroglo življenjsko obletnico – 70 let. Zavzeta kulturnica vso energijo vlaga v gledališko dejavnost za mlade pri domačem društvu in v široke dejavnosti inštituta Urban Jarnik, predvsem pa v dokumentacijo slovenskih ledinskih, hišnih in drugih slovenskih zemljepisnih imen, ki so ji velika srčna zadeva. Ob tem lepem življenjskem jubileju ji čestitajo sorodniki in prijatelji, društveniki KPD Planina, sodelavci in sodelavke KKZ in inštituta Urban Jarnik, vsi domači, predvsem pa vnuk Matej.  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt