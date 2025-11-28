Okrogli življenjski jubilej Katje Enzi

Poznamo jo kot izredno angažirano kulturno ustvarjalko. Pri domačem kulturnem društvu KKD Vogrče in okolica je dolgoletna blagajničarka, pri pliberški kulturni iniciativi KIB skrbi za maske, prav tako je dolgoletna cerkvena pevka v Vogrčah, poleg tega ji je zelo pri srcu joga, sedaj pa je spet začela peti tudi pri pliberški Podjuni. Minuli torek, 25. novembra, je Katja Enzi obhajala 60. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in zadovoljstva mož Hermann, otroka Martin in Miriam, KKD Vogrče in okolica, cerkveni zbor Vogrče ter prijatelji in dobri znanci.