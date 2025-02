Prihodnjo soboto, 15. februarja, bo prelistal 80. list svoje bogate življenjske knjige Tone Riegelnik iz Klopinja. Slavljenecu, ki je bil med drugimi maturanti Slovenske gimnazije, prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva družina, sorodniki, prijatelji in dobri znanci. Čestitkam se pridružuje GWL Škocjan.