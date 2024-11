Okrogli življenjski jubilej

Dragi Andi, ob tvojem 30. rojstnem dnevu ti iz srca želimo vse najboljše! Naj te spremljajo zdravje, sreča in ljubezen na vsakem koraku. Čeprav trenutno okrevaš po poškodbi, verjamemo, da se boš vrnil še močnejši in z večjo strastjo kot kdajkoli prej. Tvoja predanost košarki, delu z otroki ter strast do petja in ohranjanja kulture koroških Slovencev so resnično navdihujoči. Naj ti nadaljnja leta prinesejo še več uspehov, lepih trenutkov in nepozabnih izkušenj, tako na igrišču kot tudi v življenju. Naj te glasba vedno spremlja in napolni s pozitivno energijo, tvoji učenci pa naj se še naprej učijo od tebe z veseljem in s spoštovanjem. To vse ti želijo tvoja žena, družina, prijatelji ter vsi sorodniki. Imamo te radi.