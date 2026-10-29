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Dragica Rekar
Okrogli življenjski jubilej

29.10.2026 Bistrica nad Pliberkom Feistritz ob Bleiburg Novice

V  četrtek, 29. oktobra, praznuje na Bistrici pod Peco 70. rojstni dan Dragica Rekar. Slavljenka je tesno in aktivno povezana s slovensko narodno skupnostjo. Celih 54 let poje pri zboru Gorotan, zelo ji je pri srcu tudi samostojno politično gibanje, prav tako pa je vaška zastopnica pliberškega društva upokojencev za Bistrico. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva mož Maksi, hčerki Maja in Julija z družinama, vnuka Samuel in Lukas pa ji pošiljata 70 poljubčkov. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijateljice in prijatelji ter dobri znanci od blizu in daleč.

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