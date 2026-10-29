Okrogli življenjski jubilej

V nedeljo, 1. novembra, bo obhajal 70. življenjski jubilej veroučitelj v pokoju in aktualni predsednik Zbora narodnih predstavnikov NSKS Nanti Olip. Slavljenec je vsa leta dejaven v narodni in občinski politiki za dobrobit slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Leta 1995, ko je Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) izvedel prve neposredne volitve, je bil neposredno izvoljen za predsednika NSKS. Poleg tega se je vrsto let udejstvoval v selski občinski politiki in bil mdr. podžupan lične občine pod Košuto. Prav tako velja Nanti Olip za gonilno silo Gospodarskega centra v Selah, ki je nastal pod okriljem Interesne skupnosti selskih kmetov. Ob okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači, EL Sele, deželna EL in SJK.

