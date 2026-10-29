Okrogli življenjski jubilej

V sredo, 28. oktobra, je pri Užniku v Selah obhajala 70. življenjski jubilej Majda Olip, bivša ljudskošolska ravnateljica v Selah. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter moči za delo na kmetiji vsi domači, brat Nanti z družino in sestra Veronika, EL Sele, deželna EL in SJK. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in prijateljice ter dobri znanci od blizu in daleč. Bog te živi, draga Majda, in še na mnoga leta!

