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Majda Olip
Okrogli življenjski jubilej

29.10.2026 Sele Zell Pfarre Novice

V  sredo, 28. oktobra, je pri Užniku v Selah obhajala 70. življenjski jubilej Majda Olip, bivša ljudskošolska ravnateljica v Selah. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter moči za delo na kmetiji vsi domači, brat Nanti z družino in sestra Veronika, EL Sele, deželna EL in SJK. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in prijateljice ter dobri znanci od blizu in daleč. Bog te živi, draga Majda, in še na mnoga leta! 

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