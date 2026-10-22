Okrogli življenjski jubilej

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Slovenski tednik za Koroško
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V nedeljo, 25. oktobra, bo Erna Schmautzer iz Lovank obhajala 70. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci.
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